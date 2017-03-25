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    В Москве откроется фестиваль имени Мстислава Ростроповича

    В течение фестиваля выступят известные коллективы и дирижеры из различных стран

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Большом зале Московской государственной консерватории 27 марта откроется VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, по замыслу художественного руководителя фестиваля Ольги Ростропович, в основе концепции лежит взаимосвязь музыкальных культур четырех стран, занимавших особое значение в жизни и творчестве маэстро: России, США, Франции и Японии.

    Фестиваль пройдет до 4 апреля и в течение фестиваля выступят известные коллективы и дирижеры из различных стран, которые исполнят знаменитые классические произведения.

    Отметим, что М. Ростпрович родился 27 марта 1927 года в Баку.

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