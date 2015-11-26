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    В Москве отметят юбилей Рашида Бейбутова

    Юбилей будет проведен по инициативе Центрального дома кино России и кинематографистов России

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Москве отметят 100-летний юбилей выдающегося азербайджанского певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова.

    Об этом Report сообщил руководитель Фонда Рашида Бейбутова - Камиль Шахвердиев.

    Он отметил, что 14 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Рашида Бейбутова и по этому случаю 10 декабря в Москве будет проведено торжественное мероприятие.

    Юбилей будет проведен по инициативе Центрального дома кино России и кинематографистов России.

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