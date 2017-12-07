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    В Центре Гейдара Алиева представят произведения известного итальянского художника

    Выставка продлится до 24 января 2018 года

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 13 декабря в Центре Гейдара Алиева откроется выставка под названием "Karavacco - Opera Omnia".

    Как сообщили Report в пресс-службе центра, на выставке будут представлены до 40 репродукций произведений известного итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо, изготовленных с использованием цифровых технологий.

    Репродукции повторяют размер оригинальных работ и исполнены в высоком качестве.

    Отметим, что Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610) - реформатор Европейской школы, основатель реализма, один из выдающихся представителей барокко.

    Выставка "Karavacco - Opera Omnia" объединяет новшества технологий и искусство Караваджо.

    В Центре Гейдара Алиева выставка продлится до 24 января 2018 года.

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