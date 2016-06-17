В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка известного художника Джорджа Кондо

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия персональной выставки одного из известных художников-авангардистов современности Джорджа Кондо. Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вначале ознакомилась с творческой композицией в парке Центра.

Выступая на церемонии открытия выставки под названием «Джордж Кондо. Избранное из частной коллекции», директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что в Центре представлен новый проект. Он выразил признательность Лейле Алиевой, руководившей организацией выставки в Центре Гейдара Алиева, куратору проекта Симону де Пури, владельцу «Галери Карач» и представленной в Баку коллекции Джорджа Кондо Андреа Карачу. Директор Центра отметил, что для реализации данного проекта в Баку над ним 2 года работал весь коллектив.

Выступая на церемонии открытия выставки, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приветствовала гостей и сказала: «Сегодня мы участвуем в открытии выставки произведений художника, отличающегося в Соединенных Штатах многогранным и экстравагантным стилем. Очень рада, что мы именно здесь, в этом красивом, величественном здании проводим выставку художника, который нравится мне больше всех в мире, поклонницей которого я являюсь. Как вам известно, автором этого здания является архитектор Заха Хадид, покорившая своими произведениями неимоверные вершины. Мы уже организовали в Центре Гейдара Алиева выставки таких талантливых художников и скульпторов, как Энди Уорхол, Ричард Дикон, Бернард Буффе, являющихся авторами интересных произведений».

Отметив, что 5 лет назад впервые открыла для себя работы Джорджа Кондо, Лейла Алиева подчеркнула, что с тех пор влюблена в произведения художника. «Потому что во всех созданных произведениях он воплощает различные стили, чувства, исходящие из глубины души человека, реальную жизнь, эмоции, ощущения. В этих произведениях можно увидеть и грусть, и счастье, и страх, и гнев, и дружеские чувства. Будет уместным отметить, что Джордж Кондо вообще не работает чисто в одном стиле, направлении. Обычно, говоря о его произведениях, отмечают, что он использует больше методы кубизма, экспрессионизма. Однако, глядя на его произведения, мы видим, что они отражают множество различных оттенков. В его работах находят отражение, с одной стороны, гармония, а с другой, - именно таинственность, а также реальность, человеческие грезы, различные цвета и вообще мгновения целого волшебного мира.

Дорогие друзья, благодарю вас за то, что сегодня вечером вы были с нами. Выражаем признательность всем, кто принимал участие в организации этой выставки, а также Андреа Карачу, возглавляемой им галерее. Пользуясь случаем, благодарю одного из самых близких моих друзей господина Симона де Пури и его супругу. В заключение хочу сказать, что сегодня в Баку претворилось одно из самых сокровенных моих желаний. Сегодня мы участвуем в церемонии открытия выставки произведений Джорджа Кондо. Благодарю всех вас за это. Хочу сказать всем вам «большое спасибо». Желаю вам счастья, крепкого здоровья и любви», – сказала Лейла Алиева .

Куратор выставки Симон де Пури отметил, что полгода назад, находясь вместе с супругой в Лондоне, присутствовал на прекрасной выставке, организованной Лейлой Алиевой. «На этой выставке, тема которой была посвящена окружающей среде и экологии, мы познакомились с Лейлой Алиевой. В числе представленных на выставке произведений были и работы Джорджа Кондо. В ходе беседы Лейла ханум отметила, что именно Джордж Кондо является одним из самых любимых ее художников в мире. И мы решили, что было бы хорошо организовать в Баку выставку произведений Джорджа Кондо, так как мы и сами - его поклонники», - сказал он. Симон де Пури подчеркнул, что участие в сегодняшней церемонии позволяет им также ознакомиться с работами других художников. Лейла ханум и сама является художником. Это – человек, очень привязанный к миру искусства. Ее отличают влюбленность в мир искусства, знание этой сферы.

Куратор Симон де Пури отметил, что Андреа Карач является владельцем коллекции произведений Джорджа Кондо. Он собирал эту коллекцию на протяжении долгого времени. По словам С.де Пури, Центр Гейдара Алиева - самое красивое здание, созданное в XXI веке. Сама Заха Хадид также отмечала, что этот ее проект является самым красивым произведением, созданным ею на протяжении всей карьеры. Баку - это такой город, который всегда отличается динамичной жизнью. Здесь постоянно проводятся различные мероприятия. Баку - один из городов, который производит огромнейшее впечатление.

Гость отметил, что произведения азербайджанских художников 1960-х годов - Джавада Мирджавадова, Расима Бабаева и других очень успешно экспонировались на Венецианской биеннале. На выставке в Центре Гейдара Алиева можно увидеть сходство между произведениями Джорджа Кондо и работами азербайджанских художников.

Симон де Пури выразил признательность Лейле Алиевой за организацию выставки.

Затем была разрезана лента в знак открытия выставки и гости ознакомились с экспозицией.

На выставке под названием «Джордж Кондо. Избранное из частной коллекции» представлено свыше 70 произведений автора, в том числе живопись, образцы скульптуры.

Джордж Кондо родился в 1957 году в американском городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир. В 1976-1978 годах учился в Массачусетском университете в Лоуэлле.

Пришедший в мир искусства Нью-Йорка в 1980 году, Джордж Кондо занимается исследованием жанра портрета, черпая своё вдохновение в американской карикатуре, европейской истории портрета, а также греческой мифологии, создавая работы с чёрным юмором в своем собственном узнаваемом стиле. Живопись Кондо соединяет экспрессионизм и кубизм с качествами сатирической карикатуры. Творчество Джорджа Кондо включает различные произведения от больших бронзовых скульптур до мнимых портретов. Джордж Кондо придумал для своего творчества термин «искусственный реализм».

Джордж Кондо известен как живописец, который также занимается скульптурой. Переход к скульптуре произошёл в 1999 году, когда он создал объект, украшенный рубинами, бриллиантами и жемчугом, озаглавленный Desireah.

Гибридный характер портретов Джорджа Кондо принял новый оборот в 2007 году. Художник создал серию картин, где каждая из фигур выражает одновременно множество эмоций и выражений, таких как, например, удивление, крик и смех.

Выставки мастера прошли в американских городах Хьюстон, Нью-Йорк, Буффало, а также в Европе - Зальцбурге, Париже, Барселоне, Билефельде и Лондоне.

Организованная в Центре Гейдара Алиева выставка «Джордж Кондо. Избранное из частной коллекции» продлится до 6 ноября.