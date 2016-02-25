В Баку состоится концерт с участием азербайджанских и французских музыкантов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ 29 февраля в Центре современного искусства YARAT состоится концерт "Вечер джаза и мугама" по случаю первого визита в Баку французского музыканта Пьера Трегомена. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в Азербайджане, на концерте, организованном посольством совместно с Французским институтом и центром современного искусства YARAT, примут участие азербайджанские и французские музыканты.

В программу вечера войдут как композиции мугама, традиционной музыки, так и джаза и современных произведений, в том числе и композиции Пьера Трегомена, азербайджанского каманчиста Эльнура Микаилова и музыкальные импровизации.

Вход на концерт свободный.