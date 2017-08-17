 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку открылась выставка художника-любителя

    На выставке, организованной Союзом художников, экспонируются около 80 работ художника

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В салоне им.Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась выставка работ художника-любителя Назима Гасанзаде.

    Как сообщает Report, на выставке, организованной Союзом художников, экспонируются около 80 работ художника.

    В открытии выставки выступил ответственный секретарь Союза художников Азербайджана, заслуженный деятель искусств Рафиг Керимов, рассказав о важности работ художника. Р.Керимов высоко оценил творчество Назима Гасанзаде, пожелал ему творческих успехов.

    После гости ознакомились с выставкой.

    Выставка продлится неделю.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi