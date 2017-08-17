В Баку открылась выставка художника-любителя

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В салоне им.Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась выставка работ художника-любителя Назима Гасанзаде.

Как сообщает Report, на выставке, организованной Союзом художников, экспонируются около 80 работ художника.

В открытии выставки выступил ответственный секретарь Союза художников Азербайджана, заслуженный деятель искусств Рафиг Керимов, рассказав о важности работ художника. Р.Керимов высоко оценил творчество Назима Гасанзаде, пожелал ему творческих успехов.

После гости ознакомились с выставкой.

Выставка продлится неделю.