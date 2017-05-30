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    В Баку откроется выставка британского художника под названием "100 видов Ичеришехер"

    Выставки работ Эдварда Твохига проходили неоднократно

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Национальном музее искусств Азербайджана пройдет выставка британского художника Эдварда Твохига "100 видов Ичеришехер" ("İçərişəhərin 100 görüntüsü").

    Об этом Report сообщили в пресс-службе музея.

    Отметим, что Эдвард Твохиг родился в 1969 году в Ирландии. Он обучался в Крофордском колледже искусств и дизайна. Затем совершенствовался по искусству гравюры и фотографии в Колледже искусств Челси. Здесь он стал первым студентом из Ирландии, получающим стипендию Британского совета.

    На данный момент Эдвард Твохиг является не только художником, но и руководителем Колледжа искусств Веллингтона.

    Выставки работ Э.Твохига проходили неоднократно.

    Выставка откроется 31 мая в 19:00 в Национальном музее искусств Азербайджана по адресу ул.Ниязи 9/11. 

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