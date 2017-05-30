В Баку откроется выставка британского художника под названием "100 видов Ичеришехер"

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Национальном музее искусств Азербайджана пройдет выставка британского художника Эдварда Твохига "100 видов Ичеришехер" ("İçərişəhərin 100 görüntüsü").

Об этом Report сообщили в пресс-службе музея.

Отметим, что Эдвард Твохиг родился в 1969 году в Ирландии. Он обучался в Крофордском колледже искусств и дизайна. Затем совершенствовался по искусству гравюры и фотографии в Колледже искусств Челси. Здесь он стал первым студентом из Ирландии, получающим стипендию Британского совета.

На данный момент Эдвард Твохиг является не только художником, но и руководителем Колледжа искусств Веллингтона.

Выставки работ Э.Твохига проходили неоднократно.

Выставка откроется 31 мая в 19:00 в Национальном музее искусств Азербайджана по адресу ул.Ниязи 9/11.