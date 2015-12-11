​Установлен штраф за вещание кинофильмов при отсутствии регистрации в госреестре

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Установлены штрафы за вещание и массовую демонстрацию на территории Азербайджана кино- и видеофильмов, не имеющих регистрацию в Госреестре фильмов.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс административных правонарушений предлагается включить новую статью.

Согласно вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры проекту, нарушителей ждет штраф в размере 2 000 манатов.

Выступивший на заседании председатель комитета Рафаэль Гусейнов напомнил, что согласно 7-ой статье закона "О кинематографии", все фильмы, предусмотренные для массовой демонстрации на территории Азербайджана (кинозал, видеозал, пункты видеовещания, эфирное и кабельное телевидение), должны регистрироваться соответствующими органами исполнительной власти и включаться в госреестр: "Трансляция и показ фильмов должен производиться в порядке, установленном соответствующими органами ИВ. Предложенные изменения преследуют целью обеспечить вышеуказанные требования".

После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.