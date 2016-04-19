Украинские и грузинские вокалисты выступят в Театре оперы и балета

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 23 апреля в Государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы известного итальянского композитора Руджеро Леонковалло "Паяцы".

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Для исполнения одной из главных партий - партии Недды из Украины приглашена ведущая солистка Национальной оперы Украины, заслуженная артистка Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Екатерина Страшенко.

Роль Канио исполнит солист Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З.Палиашвили, народный артист Грузии, лауреат государственной премии, профессор Теймураз Гугушвили.

В то же время, в спектакле задействованы народные артисты Азербайджана Джахангир Гурбанов (Сильвио), Антон Ферштандт (Тонио) и солист Алиахмед Ибрагимов (Арлекин).

Музыкальный руководитель и дирижер постановки - народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.