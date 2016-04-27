​Состоялось открытие выставки сотрудника Report, посвященной 30-летию трагедии в Чернобыле

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В выставочном салоне им. Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялось открытие выставки фотографа Информационного агентства (ИА) Report Орхана Азима, посвященной 30-летию трагедии в Чернобыле.

Выставка, прошедшая при поддержке ИА Report и Азербайджанского общества инвалидов Чернобыля, вызвала большой ажиотаж.

На мероприятии приняли участие также представители посольства Украины в Азербайджане.

Сначала участники выставки почтили минутой молчания память жертв Чернобыля.

Выступивший на открытии выставки народный художник Агаали Ибрагимов заявил, что выставка вызовет большой интерес общественности: "Наблюдаемые в последнее время глобальные мировые проблемы увеличивают значение этой выставки. Фотографии Орхана Азима являются произведениями искусства. Ни музыка, ни фильм не могут так влиять на человека, как фотографии. Это великая работа".

Главный редактор ИА Report Мурад Алиев отметил, что события в Чернобыле являются большой трагедией для всего постсоветского пространства: "Множество азербайджанцев принимали участие в устранении последствий трагедии. В память о них было решено организовать подобную выставку. С учетом этого Информационное агентство Report командировало нашего фотографа Орхана Азима на эту территорию. Он достойно справился с задачей".

Председатель Азербайджанского общества инвалидов Чернобыля Миргасан Гасанов в своем выступлении рассказал об участии азербайджанцев в устранении последствий чернобыльской аварии, положении инвалидов Чернобыля и проблемах их детей: "На сегодняшний день погибли более 3500 человек. В целом, в устранении последствий аварии принимали участие 600 тыс. граждан бывшего СССР, из них 7000 азербайджанцев. Более двух тысяч детей, родившихся в семьях участников аварии, скончались в различном возрасте. Остальные дети получили инвалидность в связи с различными заболеваниями. Каждый должен знать, что Мецаморская атомная электростанция в Армении представляет опасность для всего региона. Ее деятельность должна быть прекращена".

Фотограф ИА Report Орхан Азим, в свою очередь, отметил, что Чернобыль - одно из пяти мест, которые он всегда хотел посетить: "Я благодарен всем, кто оказал мне поддержку. Верю, что каждый сможет осознать серьезные последствия этой трагедии через мои фотографии".

Отметим, что выставка, состоящая из 55 фотографий, продлится и сегодня.