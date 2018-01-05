Скончался Махмуд ходжа из фильма "Хабабам синфи"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Мунир Озкуль.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он скончался после продолжительной болезни в возрасте 93 лет.

М.Озтурк создал образ Махмуда ходжи в фильме "Хабабам синфи" ("Hababam sinfi").

Отметим, что актер родился 15 августа 1925 года в стамбульском Бакыркей.

Он полюбился зрителям ролью Махмуда ходжи в знаменитом фильме "Хабабам синфи". Мунир Озкуль снялся в около 10 сериалах, 220 фильмах и сыграл в 20 спектаклях.