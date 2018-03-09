Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Эрджан Язган.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он скончался в возрасте 72 лет.

На прошлой неделе перенесший инсульт актер был помещен в больницу. Врачи сказали, что Э.Язган скончался от функциональной недостаточности внутренних органов.

Отметим, что Э.Язган родился в 1946 году. Он завоевал известность после роли водителя Исмета в сериале "Perihan Abla". В 1989-2002 гг. снимался в сериале "Bizimkiler". Актер получил роли во многих сериалах и фильмах.