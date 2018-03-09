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    Скончался известный турецкий актер

    На прошлой неделе перенесший инсульт актер был помещен в больницу

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Эрджан Язган.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он скончался в возрасте 72 лет.

    На прошлой неделе перенесший инсульт актер был помещен в больницу. Врачи сказали, что Э.Язган скончался от функциональной недостаточности внутренних органов.

    Отметим, что Э.Язган родился в 1946 году. Он завоевал известность после роли водителя Исмета в сериале "Perihan Abla". В 1989-2002 гг. снимался в сериале "Bizimkiler". Актер получил роли во многих сериалах и фильмах.

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