Скончалась известная французская актриса Мирей Дарк

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на понедельник на 80-м году жизни, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Фильмография Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму "Высокий блондин в черном ботинке", где она исполнила главную женскую роль.

На протяжении 15 лет Дарк была спутницей звезды французского кинематографа Алена Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.

В последние годы актриса страдала от серьезных проблем со здоровьем, в частности, перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.