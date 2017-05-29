Шведский режиссер Рубен Остлунд увез из Канн главный приз кинофестиваля

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Каннах завершился юбилейный, 70-й кинофестиваль.

Как передает Report, международное жюри во главе с режиссером Педро Альмодоваром отдало главный приз, "Золотую пальмовую ветвь", фильму "Квадрат" шведского режиссера Рубена Остлунда.

Гран-при Каннского фестиваля получила французская кинокартина "120 ударов в минуту" режиссера Робина Кампийо.

Награду за лучшую режиссерскую работу получила София Коппола.

Лучшими актерами стали Диана Крюгер ("На пределе") и Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было").

Кроме того, Николь Кидман получила специальный приз юбилейной церемонии.