Шведский режиссер Рубен Остлунд увез из Канн главный приз кинофестиваля

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Каннах завершился юбилейный, 70-й кинофестиваль.
Как передает Report, международное жюри во главе с режиссером Педро Альмодоваром отдало главный приз, "Золотую пальмовую ветвь", фильму "Квадрат" шведского режиссера Рубена Остлунда.
Гран-при Каннского фестиваля получила французская кинокартина "120 ударов в минуту" режиссера Робина Кампийо.
Награду за лучшую режиссерскую работу получила София Коппола.
Лучшими актерами стали Диана Крюгер ("На пределе") и Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было").
Кроме того, Николь Кидман получила специальный приз юбилейной церемонии.
News DepartmentАвтор новости
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