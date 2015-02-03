​Сегодня день рождения Джейхуна Гаджибейли

Баку. 3 февраля.REPORT.AZ/ Сегодня день рождения писателя, летописца, журналиста, видного общественно-политического деятеля, представителя рода Гаджибековых Джейхун бека Гаджибейли.

Как сообщает Report, Д.Гаджибейли исполнилось бы 124 года.

Д.Гаджибейли родился 3 февраля 1891 года в Шуше. Он - брат великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Еще с ранней молодости его статьи издавались в прессе.

Свое творчество Д.Гаджибейли начал с фельетонов, самым известным из которых является "Пристав ага". Произведение было издано в 6 и 7 номере газеты "Прогресс" с подписью "Дагестанский".

До эмиграции сотни его публицистических статей были изданы в газетах "Каспий", "Прогресс", "Баку", "Азербайджан" и др. Он так же занимался редактированием русскоязычной бакинской газеты "Азербайджан".

Эмигрировавший в Париж Д.Гаджибейли работал в журнале "La Revul des Deux Mende", был редактором издающегося на французском языке журнала "Кавказ", а в Мюнхене был редактором выходящего на азербайджанском языке журнала "Азербайджан". Несмотря на проживание за рубежом, Д.Гаджибейли был предан своей родине. Он до последнего вздоха вел идеологическую борьбу против советской империи и сделал все возможное для независимости Азербайджана.

Д.Гаджибейли скончался во Франции в 1962 году. Он похоронен в Париже.