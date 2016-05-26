В Баку состоялся I Международный конкурс классического и национального танцев

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Актриса Азербайджанского государственного музыкального театра Джалала Новрузлу заняла третье место на I Международном конкурсе классического и национального танцев имени Гамар Алмасзаде.

Об этом Report сообщили в Музыкальном театре.

По информации, на конкурсе, организованном министерством культуры и туризма и Бакинской академией хореографии, приняли участие мастера балета из Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Литвы и Ирана.

В состав жюри вошли народные артисты Рафига Ахундова, Афаг Меликова, народный артист России Дикалу Музакаев, заслуженный артист Литвы Пятрас Скирмантас и заслуженный работник культуры Азербайджана Диляра Алиева.