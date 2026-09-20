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    Подготовлен фильм "Навстречу завтрашнему дню" о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура

    Искусство
    • 20 сентября, 2026
    • 13:23
    Подготовлен фильм Навстречу завтрашнему дню о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура

    Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" представило документальный фильм "Навстречу завтрашнему дню", посвященный восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура.

    Как сообщает Report, картина подготовлена в рамках "Года градостроительства и архитектуры" в Азербайджане.

    В фильме продемонстрированы результаты и ход строительно-восстановительных работ в регионе, а также впечатления жителей, вернувшихся на родные земли в рамках программы "Великое возвращение".

    Съемки проводились в Агдаме, Джебраиле, Физули, Кяльбаджаре, Лачыне, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Зангилане.

    Автор сценария фильма - Аяз Мирзаев, режиссер - Зекя Гулу, оператор - Эмин Гусейнов, специалист по монтажу - Эльмар Тариэлоглу.

    "Навстречу завтрашнему дню" произведен в рамках проекта "Реконструкция и города будущего в Карабахе и Восточном Зангезуре". Донором проекта является Агентство государственной поддержки НПО.

    Тизер фильма можно посмотреть ниже:

    Подготовлен фильм "Навстречу завтрашнему дню" о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура

    Великое возвращение Восстановление Карабаха Восточный Зангезур Документальный фильм Сеть журналистов Азербайджана
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr olunmuş "Sabaha doğru" sənədli filmi hazırlanıb
    New film tells stories of return and reconstruction in Karabakh

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