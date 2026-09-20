Подготовлен фильм "Навстречу завтрашнему дню" о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура

Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" представило документальный фильм "Навстречу завтрашнему дню", посвященный восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, картина подготовлена в рамках "Года градостроительства и архитектуры" в Азербайджане.

В фильме продемонстрированы результаты и ход строительно-восстановительных работ в регионе, а также впечатления жителей, вернувшихся на родные земли в рамках программы "Великое возвращение".

Съемки проводились в Агдаме, Джебраиле, Физули, Кяльбаджаре, Лачыне, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Зангилане.

Автор сценария фильма - Аяз Мирзаев, режиссер - Зекя Гулу, оператор - Эмин Гусейнов, специалист по монтажу - Эльмар Тариэлоглу.

"Навстречу завтрашнему дню" произведен в рамках проекта "Реконструкция и города будущего в Карабахе и Восточном Зангезуре". Донором проекта является Агентство государственной поддержки НПО.

Тизер фильма можно посмотреть ниже: