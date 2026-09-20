Подготовлен фильм "Навстречу завтрашнему дню" о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура
- 20 сентября, 2026
- 13:23
Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" представило документальный фильм "Навстречу завтрашнему дню", посвященный восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура.
Как сообщает Report, картина подготовлена в рамках "Года градостроительства и архитектуры" в Азербайджане.
В фильме продемонстрированы результаты и ход строительно-восстановительных работ в регионе, а также впечатления жителей, вернувшихся на родные земли в рамках программы "Великое возвращение".
Съемки проводились в Агдаме, Джебраиле, Физули, Кяльбаджаре, Лачыне, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Зангилане.
Автор сценария фильма - Аяз Мирзаев, режиссер - Зекя Гулу, оператор - Эмин Гусейнов, специалист по монтажу - Эльмар Тариэлоглу.
"Навстречу завтрашнему дню" произведен в рамках проекта "Реконструкция и города будущего в Карабахе и Восточном Зангезуре". Донором проекта является Агентство государственной поддержки НПО.
Тизер фильма можно посмотреть ниже: