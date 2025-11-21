Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

Открытие XXXVII Международного фестиваля туристических фильмов (CIFFT) состоится 4 декабря, а церемония награждения - 5 декабря в Teatro Jordano в португальском Гимарайнше.

Как сообщает Report, на фестивале определят лучшие фильмы года в индустрии туризма.

В мероприятии примут участие специалисты по туризму, креативные агентства, производственные компании, представители медиа со всего мира, а также гости из Испании, Швейцарии, Швеции, Польши, Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Великобритании, Германии, Греции, Марокко и других стран.

Мэр Гимарайнша Рикардо Араужо заявил, что проведение церемонии награждения впервые в этом городе является чрезвычайно важной культурной и экономической возможностью для муниципалитета. Гимарайнш, известный как "колыбель Португалии" и обладатель уникального исторического и символического наследия, является престижным местом для этого международного мероприятия.

Директор CIFFT Александр В. Каммель заявил, что Северная Португалия известна богатым наследием, природным разнообразием и инновационным потенциалом, и что именно в Гимарайнше они нашли идеальное место для чествования лучших фильмов года.

По его словам, каждый год в фестивале, ведущем международном конкурсе, посвященном аудиовизуальному туристическому контенту, участвует более 4000 промо-видео из примерно 50 стран:

"На мероприятии будут награждены лучшие туристические фильмы мира в пяти основных категориях: "Продвижение города", "Продвижение региона", "Продвижение страны"," Туристические продукты" и "Туристические услуги".

Среди наград также представлена "Туристическая пресс-награда", а также впервые учрежденные в партнерстве с испанским агентством Normmal и при участии Всемирной туристической организации (UNWTO) премии GreenWorking. Они вручаются аудиовизуальным продуктам, которые передают идеи и практики, соответствующие принципам ответственного туризма.

В то же время в рамках мероприятия участники получат доступ к сетевым сессиям, экспертным панелям и культурным практикам, способствующим обмену между лидерами в области маркетинга направлений, креативной индустрии и коммуникации.

Напомним, что сотрудник газеты Kaspi, входящей в Global Media Group, Тарана Магеррамова уже второй год представлена в составе жюри фестиваля.