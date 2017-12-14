Новогодние ярмарки Баку - РЕПОРТАЖ

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По мере приближения новогодних праздников растет потребность к различным украшениям, и в особенности елкам. Во многих местах Баку организованы специальные праздничные ярмарки.

Сотрудники Report побывали на некоторых из них и ознакомились с ситуацией.

Первым делом мы отправились на ярмарку на выходе станции метро "28 Мая". Палатки здесь поставлены с 4 декабря и будут действовать до последнего дня месяца. Ярмарка открывается в 08:00 и длится до 00:00. Предлагаемые здесь сувениры и украшения отличаются друг от друга. По словам продавца Гадима Магеррамли, цены начинаются с 80-ти гяпик: "Самый дорогой подарок стоит 37 манатов. В основном покупают маленькие сувениры. Покупают почти все. Зачастую на ярмарку приходят студенты, которые предпочитают просто посмотреть на предлагаемые товары. От этого мы устаем. Бывает, что за день дети разбивают и ломают 5-10 сувениров. В этом случае мы берем с них полцены за испорченный товар".

Отметим, что самая дорогая елка здесь стоит 260 манатов.

Гуляя по ярмарке, мы встретили продавца цветов 82-летнего Мамеда Бахшалиева: "Я покупаю цветы за 5 манатов и продаю за 12 манатов. Многие сбивают цену, но есть и те, кто покупает цветы за ту цену, которую я прошу. Иногда от одного букета мне остается 1 манат. За день удается продать 3-5 букетов".

Цены на предлагаемые новогодние украшения меняются от 70 гяпик до 3 манатов. Новогодние гирлянды стоят 3-8 манатов, мягкие игрушки – 1,5-20 манатов.

Отметим, что продажа на ярмарках пиротехники запрещена.

На организованной на Площади фонтанов ярмарке "Холодные руки, горячие сердца" ("Soyuq əllər, isti ürəklər") также предлагаются не только праздничные подарки, но и различные фаст-фуды, книги и пр. На ярмарке можно встретить не только жителей столицы, но и туристов. Ярмарка, которая продлится до 15 января, открыта с 10:00 до 22:00.

Сфотографироваться с Дедом Морозом можно бесплатно.

Здесь также нам встретилась стеклянная комната, где продаются изделия ручной работы, сделанные глухонемыми детьми из учебного заведения при школе №3. От имени родителей, контроль за продажей взяла на себя Севана Салманова: "Все предложенные товары сделаны глухонемыми детьми из учебного заведения при школе №3. Мой сын тоже там учится. Для них не важна цена. Главное для них, чтобы сделанные ими изделия были проданы".