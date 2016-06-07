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    Начались съемки фильма "Киоск"

    Фильм повествует о любви двух человек, потерявших свои земли

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Начались съемки художественного фильма "Киоск".

    Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", картина снимается при поддержке министерства культуры и туризма.

    Полнометражный фильм в жанре романтической комедии повествует о любви азербайджанца Азера и грузинки Лейлы, которые на войне потеряли свои земли, дома и родных.

    Автор сценария фильма - Имир Мамедли и Мирсадыг Агазаде, режиссер-постановщик - Мирсадыг Агазаде, операторы-постановщики - Эльхан Рустамов и Руслан Агазаде, художник-постановщик - Азиз Мамедов, композитор - Рауф Алиев, исполнительный продюсер - Азер Гулиев, продюсер - Мушфиг Гатамов.

    Главные роли в фильме исполняют Санан Аллаз, Нини Иашвили, Заза Асанашвили, Камран Шахмардан и другие.

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