Музыкальный театр завершит сезон премьерой

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Музыкальный театр завершит 107-й сценический сезон премьерой нового представления.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 14-15 июля в 19:00 в театре представят двухактную комедию узбекского писателя Ибрагима Садыгова "Пять жен Моллы Насреддина".

В театре сообщили, что хотя на первый взгляд сюжетная линия новой постановки простая, с развитием событий становится ясно, что в ней сокрыт глубокий смысл. Приключения символа безупречности и мудрости тюркского мира Моллы Насреддина с его пятью женами, игры, хитрости в отношении друг друга хотя и комичны, но заставляют призадуматься. В представлении, полном динамических событий, смешных ситуаций, доказывается, что Молла Насреддин актуален в любом время.

В представлении роли исполняют: заслуженные артисты Азизага Азизов, Нахида Оруджева, Акпер Ализаде, актеры Гюльджахан Саламова, Магеррам Гурбанов, Расмия Нурмамедова, Мойла Мирзалиев, Гюльнара Абдуллаева, Агахан Шерифов, Эльнара Нагдалиева, Алимамед Новрузов, Мехрибан Залыева, Руслан Мурсалов, Гюльнара Азизова, Шабан Джафаров, Парвиз Мамедов и Фарид Рзаев.

Режиссер-постановщик представления - заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, художник–постановщик – Набат Самедова, балетмейстеры-постановщики – заслуженный артист Закир Агаев и Елена Агаева, ассистент режиссера – Тамилла Асланова.

Произведение на азербайджанский язык перевел Дилсуз Мустафаев.