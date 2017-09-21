"Королю ужасов" Стивену Кингу исполнилось 70 лет

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Знаменитому американскому писателю Стивену Кингу, которого называют также "Король ужасов", сегодня исполнилось 70 лет.

Как сообщает Report, за свою карьеру он опубликовал 55 романов и 5 научно-популярных книг. По его книгам были сняты художественные фильмы и телевизионные постановки.

Чтобы создавать по-настоящему захватывающие литературные произведения, Кинг оттачивал свое мастерство и вывел формулу того, как стать успешным писателем. "Читать и писать от четырех до шести часов в день. Если вы не можете найти для этого время, вы можете не ждать, что станете хорошим писателем", - считает Стивен Кинг.

С. Кинг — один из самых экранизируемых авторов в мире, а фильмы, снятые по его книгам, оставили заметный след в истории кинематографа и признаны классикой.

Среди лучших экранизаций его книг критики дружно называют "Останься со мной" (по повести "Тело"), "Мизери", "Кэрри", "Зеленую милю". "Побег из Шоушенка" много лет занимает первое место в списке лучших фильмов всех времен, шедевром жанра считается фильм Стэнли Кубрика "Сияние".