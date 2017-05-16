Хакеры похитили не вышедший на экраны фильм компании Walt Disney

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Гендиректор компании Walt Disney Боб Айгер рассказал, что к ним обратились хакеры, которые утверждают, что похитили ещё не вышедший на экраны фильм.

Как передает Report, об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на слова Айгера.

По его словам, киберпреступники потребовали крупный выкуп, но компания отказалась им платить.

При этом он отказался уточнять, о каком именно фильме идёт речь.

Как сообщает портал Deadline, киберпреступники заявили, что смогли украсть фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который еще не вышел в прокат.

12 мая стало известно о масштабной хакерской атаке с использованием вируса WannaCry. Кибернападению подверглись компании и различные ведомства в десятках стран.