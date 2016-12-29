Древние ковры Азербайджана будут представлены на выставке в Дубае

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан принимает участие в открывшейся сегодня 22-й выставке ковров и произведений искусства, организованной при поддержке Таможенного ведомства эмирата Дубаи.

Как сообщает Report со ссылкой на Dubai News, выставка продлится до 15 января.

Как сообщил председатель компании-организатора выставки Абдул Рахман Иса будут продемонстрированы имеющие 400-летнюю историю ковры из Азербайджана, Ирана и других стран.

По его словам, всего на выставке представлены до 200 000 ковров из разных стран, выполненных как из шерсти, так и из шелка.