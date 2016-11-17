Боб Дилан не будет участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии по литературе

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Американский музыкант и поэт Боб Дилан отказался присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии в Швеции.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, информацию об этом распространил Нобелевский комитет премии при Шведской королевской академии наук.

Музыкант отметил, что присуждение премии является честью для него, однако он не может приехать на церемонию из-за "существующих обязательств".

Сообщается, что Б.Дилан должен выступить с нобелевской речью до июня следующего года.

Отметим, что Нобелевская премия в области литературы была присуждена 75-летнему Бобу Дилану за "создание новых поэтических образов в великой американской песенной традиции".