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    Азербайджанские мастера пиротехники примут участие на Международном фестивале фейерверков в Москве

    Всего участники произведут более 50 тыс. залпов, используя 25 тонн пиротехники

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские мастера пиротехники примут участие во втором Международном фестивале фейерверков "Ростех".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, фестиваль пройдет в Москве 23 и 24 июля.

    В этом году выступления участников будут посвящены кинематографу. 

    Лучшие пиротехнические команды из Азербайджана, Казахстана, Китая, Мальты, Португалии, России, Франции и Эстонии посоревнуются в искусстве запуска фейерверков. Всего участники произведут более 50 тыс. залпов, используя для этого 25 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 300 м.

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