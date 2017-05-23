Актер Кукольного театра вновь предстанет перед зрителями

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига после нескольких месяцев перерыва вновь будет показан спектакль "Звонок".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, моноспектакль с участием Рагима Рагимова совпадет с днем его рождения.

Актер, некоторое время назад ушедший со сцены в связи с серьезными проблемами со здоровьем и вновь вернувшийся благодаря проведенной тяжелой операции, отметил, что этим он демонстрирует зрителям свои любовь и почтение: "За прошедшие несколько месяцев я провел очень тяжелое время. Но никогда я не терял надежды. Я постоянно верил, что вновь вернусь к своим зрителям, к маленьким любителям театра, наблюдающим за нами с любовью. Я безгранично благодарен всем, кто в этот трудный момент оказывал мне поддержку - нашему государству, министерству, своему коллективу и вообще, всем любителям искусства и театра. Я счастлив, что вновь в родном театре, на любимой сцене".

Отметим, что автор сценария и режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер театра Гурбан Масимов, художник-постановщик Равана Ягубова. В спектакле, предусмотренном как для детей, так и для взрослых, повествуется об отношениях к родителям в семье.

Спектакль начнется 24 мая в 16:00.