Зона свободной торговли в Аляте начнет действовать в этом году

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Начало деятельности Зоны свободной торговли в поселке Алят Гарадагского района запланировано на этот год. Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт” Талех Зиядов.

Коснувшись конкурентоспособности ЗСТ, Т. Зиядов отметил, что концепция Шелкового пути Азербайджана, улучшив конкурентную среду, позволит создать добавленную стоимость.

"Например, в нашей концепции предусмотрено открытие грузового контейнера, следующего в Европу через Россию, в Аляте, и создание добавочной стоимости товаров с последующим их экспортом. Одним словом, концепция Шелкового пути Азербайджана более инновативна и носит цель создания добавленной стоимости в ненефтяном секторе страны", - добавил Т. Зиядов.