Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы

15:29

Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестиционные конкурсы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законе "Об аренде земли".

Согласно поправкам, сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях (в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах) будут сдаваться в аренду субъектам предпринимательства через инвестиционные конкурсы в порядке, определяемом органом (структурой) и установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Сельскохозяйственные земли, расположенные вблизи населенных пунктов в границах сельских и поселковых территориальных единиц, где проживает население, будут предоставляться в аренду на льготных условиях жителям сел и поселков (для однолетних и многолетних посевов) в порядке, определяемом органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.