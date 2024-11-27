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Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы

Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы 15:29
Инфраструктура
27 ноября 2024 г. 15:59
Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестконкурсы

Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестиционные конкурсы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законе "Об аренде земли".

Согласно поправкам, сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях (в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах) будут сдаваться в аренду субъектам предпринимательства через инвестиционные конкурсы в порядке, определяемом органом (структурой) и установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Сельскохозяйственные земли, расположенные вблизи населенных пунктов в границах сельских и поселковых территориальных единиц, где проживает население, будут предоставляться в аренду на льготных условиях жителям сел и поселков (для однолетних и многолетних посевов) в порядке, определяемом органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

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Версия на английском языке Agricultural lands in Karabakh, Eastern Zangazur to be leased via investment competitions
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aqrar torpaqlar investisiya müsabiqələri vasitəsilə icarəyə veriləcək

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