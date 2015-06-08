​Завтра в Бакинском метрополитене в эксплуатацию будут введены новые составы

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня доставленные в Баку новые составы будут сданы в эксплуатацию на линиях метрополитена. В настоящее время составы, эксплуатируемые на линии с ограничениями, проходят испытание.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"Испытания ранее проводились без пассажиров. С прошлой недели поезда испытываются вместе с пассажирами. За время испытательного срока поезда эксплуатировались несколько часов в день, а теперь будут использованы на полную мощь. Возможно, что процесс будет реализован с завтрашнего дня", - заявил Н.Пашаев.

По его словам, данные поезда будут работать по всем направлениям: "Однако, несмотря на начало эксплуатации новых составов, прежние не будут сняты с линии. В депо нет непригодных к эксплуатации поездов".

Отметим, что, согласно контракту, заключенному между французской компанией "Alstom" и Бакинским метрополитеном, приобретено три состава, в каждом из которых по 5 вагонов.

С точки зрения технических инноваций, приобретенные составы принадлежат к 4-му поколению. Управление ими осуществляется на основе микропроцессора. В отличие от прежних составов, тяговые двигатели нынешних составов работают с переменным током. В то время как мощность двигателя предыдущего поколения поездов составляла 114 кВт, мощность нынешнего равна 170 кВт.

Что же касается веса прежних вагонов, раньше для головного вагона этот показатель был равен 38 тонн, а для промежуточных - 36 тонн. В вагонах нового поколения этот показатель равен, соответственно, 34 и 29 тонн. В отличие от предыдущих поездов, в новых составах между вагонами существует прямой переход.

Во всех вагонах установлена более усовершенствованная вентиляционная система. В салоне вагонов установлена система "бегущей строки" и для соблюдения безопасности смонтированы камеры видеонаблюдения.

Вместимость вагонов нового поколения составляет 330 пассажиров. В старых вагонах этот показатель составлял 308 человек.