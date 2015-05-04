 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закрыт въезд в Баку от Локбатанского круга

    На этом участке дороги проводятся разметочные работы

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня будут проводиться разметочные работы "Полосы игр" на участке магистральной дороги от Локбатанского круга в сторону города. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, разметочные работы будут проводится до 17:00. В этот период частично будет ограничено движение транспортных средств.

    ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта 27 апреля дало старт работам по разметке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту I Европейских игр. Планируется завершить работы по прокладке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту I Европейских игр в течение 20 дней.

    Отметим, что по краям "Полосы игр" шириной в 3,75 м будет проведена желтая полоса шириной в 15 см, а на асфальте в установленных местах изображен логотип Европейских игр.

    Главное государственное управление дорожной полиции будет контролировать "Полосу игр", и передвижение посторонних автомобилей по данной полосе будет полностью ограничено.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi