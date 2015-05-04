Закрыт въезд в Баку от Локбатанского круга

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня будут проводиться разметочные работы "Полосы игр" на участке магистральной дороги от Локбатанского круга в сторону города. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, разметочные работы будут проводится до 17:00. В этот период частично будет ограничено движение транспортных средств.

ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта 27 апреля дало старт работам по разметке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту I Европейских игр. Планируется завершить работы по прокладке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту I Европейских игр в течение 20 дней.

Отметим, что по краям "Полосы игр" шириной в 3,75 м будет проведена желтая полоса шириной в 15 см, а на асфальте в установленных местах изображен логотип Европейских игр.

Главное государственное управление дорожной полиции будет контролировать "Полосу игр", и передвижение посторонних автомобилей по данной полосе будет полностью ограничено.