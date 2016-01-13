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    Яценюк: Запуск маршрута Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан снизит себестоимость украинских товаров на этих рынках

    На этой неделе ожидается запуск первого экспериментального поезда по этому маршруту

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "На этой неделе ожидается запуск первого экспериментального поезда Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан".

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабмина Украины.

    По его словам, запуск этого маршрута позволит снизить себестоимость украинских товаров на этих рынках.

    7 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде. В ходе беседы была обсуждена тема транзита украинской продукции.

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