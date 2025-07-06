Высота Триумфальной арки, строящейся в Ханкенди, составит 44 метра в честь Великой Отечественной войны

В Парке Победы в Ханкенди высота Триумфальной арки составит 44 метра, что соответствует числу дней Великой Отечественной войны.

В Парке Победы в Ханкенди высота Триумфальной арки составит 44 метра, что соответствует числу дней Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

По ее словам, в центре парка будет предусмотрена символическая лестница из 44 ступеней, которая будет вести от центральной площади парка к Триумфальной арке. На каждой из этих ступеней будут размещены данные об освобожденных населенных пунктах, соответствующих каждому дню войны.



Кроме того, на верхней части арки будет устроена смотровая площадка, с которой откроется вид на город. Для удобства пожилых людей, детей и людей с ограниченными возможностями на арку будут установлены лифты, которые обеспечат удобный доступ к смотровой площадке.

Отметим, что строительство Парка Победы началось в феврале этого года, когда президент Ильхам Алиев заложил его основу. Работы по созданию парка активно продолжаются. Общая площадь парка составит 8,3 гектара. На его территории были снесены несколько зданий, построенных с нарушением строительных норм в период оккупации, а также используемых не по назначению. В центре парка продолжается строительство Триумфальной арки как символа нашей Победы. Согласно проекту, в парке будут созданы обширные зеленые зоны. Существующие деревья будут сохранены, а дополнительно будет посажено более 300 деревьев и более 9 тысяч декоративных кустарников.