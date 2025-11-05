Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 19:28
    В Университете ADA состоялся фестиваль Baku Archifest 2025

    В Университете ADA состоялся фестиваль архитектуры и градостроительства "Baku Archifest 2025".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Design Bureau и Aslı Partners при академическом партнерстве факультета дизайна и архитектуры Университета ADA.

    В этом году фестиваль был посвящен теме Navigating Urbanity ("В поисках городского стиля").

    В мероприятии приняли участие известные архитекторы, специалисты по градостроительству, молодые дизайнеры из Азербайджана, Италии, Турции, Грузии, Ирана и других стран.

    Фестиваль продолжился музыкальной программой.

