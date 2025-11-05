В Университете ADA состоялся фестиваль Baku Archifest 2025
Инфраструктура
- 05 ноября, 2025
- 19:28
В Университете ADA состоялся фестиваль архитектуры и градостроительства "Baku Archifest 2025".
Как сообщает Report, мероприятие было организовано Design Bureau и Aslı Partners при академическом партнерстве факультета дизайна и архитектуры Университета ADA.
В этом году фестиваль был посвящен теме Navigating Urbanity ("В поисках городского стиля").
В мероприятии приняли участие известные архитекторы, специалисты по градостроительству, молодые дизайнеры из Азербайджана, Италии, Турции, Грузии, Ирана и других стран.
Фестиваль продолжился музыкальной программой.
Последние новости
19:37
Фото
Азербайджан обсудил с Группой IsDB инклюзивность в финансовой системеФинансы
19:28
Фото
В Университете ADA состоялся фестиваль Baku Archifest 2025Инфраструктура
19:23
Фото
Поезд с российским зерном отправился из Азербайджана в АрмениюВнешняя политика
19:20
Представитель ООН: В 2026 году Азербайджан станет центром обсуждения глобального градостроительстваИнфраструктура
19:17
Григорян: Обсуждаем детали TRIPP с США, скоро можно будет перейти к практическим работамВ регионе
19:08
Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%ИКТ
19:04
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образованияВнешняя политика
18:57
В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%Финансы
18:50
Фото