В Университете ADA состоялся фестиваль Baku Archifest 2025

В Университете ADA состоялся фестиваль архитектуры и градостроительства "Baku Archifest 2025".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Design Bureau и Aslı Partners при академическом партнерстве факультета дизайна и архитектуры Университета ADA.

В этом году фестиваль был посвящен теме Navigating Urbanity ("В поисках городского стиля").

В мероприятии приняли участие известные архитекторы, специалисты по градостроительству, молодые дизайнеры из Азербайджана, Италии, Турции, Грузии, Ирана и других стран.

Фестиваль продолжился музыкальной программой.