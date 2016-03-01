​В Туркменистане прошла встреча глав железнодорожных и морских ведомств пяти стран

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В туркменском городе Туркменбашы прошла пятисторонняя встреча глав железнодорожных и морских ведомств Азербайджана, Казахстана, Ирана, Грузии и Туркменистана.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на мероприятии приняла участие делегация, возглавляемая председателем ЗАО Джавидом Гурбановым.

В ходе встречи прошли обсуждения, касающиеся развития мультимодального транспортного коридора Восток-Запад, нынешней транспортной инфраструктуры региона, оценки ее потенциала и перспектив, изучения рынка грузоперевозок, совместной деятельности по привлечению транзитных грузов, внедрения единых тарифов и других вопросов.

В рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова с министром железнодорожного транспорта Туркменистана Байрамом Аннемередовым, председателем АО "Грузинские железные дороги" Мамукой Бахтадзе и вице-президентом "Иранских железных дорог" Гусейном Ашури.

Делегации осмотрели порт Туркменбаши. В заключение встречи был подписан соответствующий документ.