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В продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль

В продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на февраль поступят в продажу 26 января в 15:00.
Инфраструктура
25 января 2023 г. 17:04
В продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на февраль поступят в продажу 26 января в 15:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Билет может быть использован только гражданином, идентифицированным с помощью удостоверения личности. Его нельзя передать другому лицу.

Отметим, что организация первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные от оккупации территории стартовала 24 января прошлого года. Всего выполнено в общей сложности 506 рейсов.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinin fevral ayı üçün biletləri satışa çıxarılacaq

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