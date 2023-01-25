В продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на февраль поступят в продажу 26 января в 15:00.

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на февраль поступят в продажу 26 января в 15:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Билет может быть использован только гражданином, идентифицированным с помощью удостоверения личности. Его нельзя передать другому лицу.

Отметим, что организация первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные от оккупации территории стартовала 24 января прошлого года. Всего выполнено в общей сложности 506 рейсов.