В продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на февраль поступят в продажу 26 января в 15:00.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.
Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Билет может быть использован только гражданином, идентифицированным с помощью удостоверения личности. Его нельзя передать другому лицу.
Отметим, что организация первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные от оккупации территории стартовала 24 января прошлого года. Всего выполнено в общей сложности 506 рейсов.