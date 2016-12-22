В пригородах Баку построят университетские городки

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проекта южного планирования города Баку в поселке Алят предлагается построить "Умный город", транспортный центр, университет бизнес-управления.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бакинского государственного проектного института Ильгар Исбатов.

"В рамках Генерального плана землепользования и зонирования Баку выдвинута идея формирования в поселке Алят регионального центра с населением 200 тыс. человек. Здесь также предусмотрено создание крупного университета", - сказал директор института.

По словам И.Исбатова, с учетом ускоренного развития сельского хозяйства и агротуризма, в Мярдакане и Говсанах предлагается основать университетские городки.