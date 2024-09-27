В поселке Забрат организована специальная полоса движения для автобусов

11:22

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта организовало автобусную полосу на городском шоссе в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в связи с этим нанесены новые линии разметки, установлены соответствующие дорожные знаки.

На данной дороге по 18 регулярным маршрутам курсируют 160 автобусов, ежедневно здесь осуществляется движение более 1 600 автобусов и перевозится до 110 тыс. пассажиров.