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В поселке Забрат организована специальная полоса движения для автобусов

В поселке Забрат организована специальная полоса движения для автобусов 11:22
Инфраструктура
27 сентября 2024 г. 11:34
В поселке Забрат организована специальная полоса движения для автобусов

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта организовало автобусную полосу на городском шоссе в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в связи с этим нанесены новые линии разметки, установлены соответствующие дорожные знаки.

На данной дороге по 18 регулярным маршрутам курсируют 160 автобусов, ежедневно здесь осуществляется движение более 1 600 автобусов и перевозится до 110 тыс. пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Zabrat qəsəbəsi Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir

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