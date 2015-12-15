​В Нардаране ремонтируют улицы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта приступило к ремонтно-строительным работам на центральных улицах поселка Нардаран. На первоначальном этапе реконструируется улица Абшерон.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", протяженность улицы составляет 2 220 м, средняя ширина - 8 м. В рамках ремонтно-строительных работ предусмотрено расширение дороги до 18 м. Согласно проекту, улица Абшерон будет состоять из четырех полос движения, каждая шириной 3,5 м. По обеим сторонам улицы будут уложены тротуары шириной 1,25 м, установлены бордюры протяженностью 4 500 погонных м. На территории планируется укладка 40 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, а также установка системы освещения улицы.

Аналогичные работы предусмотрены на улице Насруллы Аскерова. Протяженность улицы составляет 780 м, средняя ширина - 6 м. Она будет также расширена до 14 м. Согласно проекту, улица будет состоять из четырех полос движения, каждая шириной 3,0 м. По обеим сторонам улицы будут уложены тротуары шириной 1,0 м, установлены бордюры протяженностью 1 500 погонных м. На территории планируется укладка 11 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, а также установка системы освещения.