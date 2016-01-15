​В Нардаране будет реконструирована еще одна улица - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В ближайшие дни начнется реконструкция улицы Насруллы Аскерова поселка Нардаран.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", улица, ведущая от центра поселка к Нардаранскому пиру, в ближайшее время полностью сменит облик. В рамках работ планируется расширение улицы протяженностью 780 м и средней ширины 6 м до 16 м. Улица будет состоять из четырех полос движения. По обеим сторонам дороги будут уложены тротуары шириной 2 м, установлены бордюры протяженностью 1 500 погонных м, установлена система освещения.

В организации сообщили, что продолжаются работы по реконструкции улицы Абшерон поселка Нардаран. Улица протяженностью 2,2 км и средней ширины 8 м расширяется до 18 м. Согласно проекту, улица будет состоять из четырех полос движения, по обеим сторонам уложены тротуары шириной 2 м. В связи с этим сносятся жилые и нежилые объекты, расположенные вдоль улицы. Их владельцам выплачивается компенсация в соответствии с законодательством.