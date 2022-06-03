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В Карабахе построят два водохранилища

В Карабахе построят два водохранилища На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусматривается строительство двух водохранилищ и восстановление существующих.
Инфраструктура
3 июня 2022 г. 14:46
В Карабахе построят два водохранилища

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана предусматривается строительство двух водохранилищ и восстановление существующих.

Об этом Report сообщил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Закир Гулиев.

"В этих районах у нас фактически есть водохранилища. Из них реализован проект технико-экономического обоснования водохранилищ Суговушан в Тертерском районе, Хачынчай в Агдамском районе и Кендялянчай в Физулинском районе. Скорее всего, в короткие сроки будут проведены тендеры на их капитальный ремонт и реставрацию. Кроме того, предусмотрено строительство новых водохранилищ на реках Баргюшадчай и Хакари объемом 60 и 90 млн кубометров”, - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to build two water reservoirs in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Qarabağda iki su anbarı tikiləcək

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