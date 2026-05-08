В Гяндже в рамках фестиваля WUF13 прошла информационная сессия

8 мая в Гянджинском государственном университете при участии преподавателей и студентов прошла информационная сессия, посвященная 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает западное бюро Report, на мероприятии выступили проректор университета по гуманитарным вопросам Гюльсум Фаталиева, представитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу и главный менеджер по контенту и медиасвязям Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов, которые предоставили участникам информацию о мероприятии.

Выступившие рассказали о достижениях Азербайджана в области градостроительства, особо подчеркнув масштабные строительные работы, осуществляемые на освобожденных от оккупации территориях.

Фестиваль WUF13 продолжится общественной программой на открытом воздухе, которая начнется в 18:00.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.