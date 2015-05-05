​В центре Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время на многих улицах столицы наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

В центре интеллектуального управления транспортом агентству Report сообщили, что в настоящее время на улицах Афияддина Джалилова (в сторону моста Джаваншира), Короглу Рагимова (в направлении улицы Фатали хана Хойского), Гасана Алиева и на трассе Баку-Сумгайыт (перед международным автовокзалом) наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

Кроме того, на улице Ниязи в направлении площади Азнефть, проспекте Нефтяников и улице Зарифы Алиевой наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.