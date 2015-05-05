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    ​В центре Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта

    На многих дорогах столицы наблюдается высокая плотность автомобильного потока

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время на многих улицах столицы наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

    В центре интеллектуального управления транспортом агентству Report сообщили, что в настоящее время на улицах Афияддина Джалилова (в сторону моста Джаваншира), Короглу Рагимова (в направлении улицы Фатали хана Хойского), Гасана Алиева и на трассе Баку-Сумгайыт (перед международным автовокзалом) наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

    Кроме того, на улице Ниязи в направлении площади Азнефть, проспекте Нефтяников и улице Зарифы Алиевой наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта. 

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