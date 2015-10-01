​В Баку водители автобусов будут взяты под особый контроль

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Баку предлагается внедрение специальной системы GPS для обеспечения безопасности общественного транспорта, повышения культуры вождения и ответственности водителей. Об этом сообщила Report руководитель отдела по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Шафа Мехмангызы.

По ее словам, находящаяся сейчас на стадии обсуждения данная система предусматривает контроль над такими важными вопросами, как определение местонахождения автобуса, уклонение водителя от установленного маршрута, скорость автобуса, движение на красный и зеленый света светофора, открытые во время управления двери и т.д.

"Сейчас идет работа над этим предложением. Система позволит контролировать водителей в течение дня, благодаря чему к концу месяца мы сможем определить, кого из них необходимо заменить", - сообщила Ш.Мехмангызы.

Отметим, что в настоящее время для отслеживания работы водителей на общественном транспорте установлено бортовое оборудование. Однако водители специально повреждают оборудование, чтобы не попадать в камеру. В итоге ЦИУТ не может отслеживать время прибытия автобуса на установленных на остановках мониторах. Это приводит пассажиров в замешательство. Подобная ситуация является следствием неправильной работы мониторов на автобусных остановках из-за вмешательства водителей в работу бортового оборудования. Хотя водители и предприниматели неоднократно штрафовались, аналогичные случаи повторяются.