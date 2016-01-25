В Баку в нескольких направлениях наблюдается плотное движение автомобилей

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время на проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), проспекте Иншаатчылар (в обоих направлениях), улице Рашида Бехбудова, проспекте Нобеля, ул. Короглу Рагимова (в направлении к президентской резиденции), а также на проспекте Нефтяников, ул. Самеда Вургуна, ул. У.Гаджибекова, шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) и на Тбилисском проспекте (в направлении круга 20 января) наблюдается плотный транспортный поток.