    В Баку стартовало 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ

    Инфраструктура
    • 25 ноября, 2025
    • 12:02
    В Баку стартовало 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ

    В Баку открылось 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, посвященное развитию международных перевозок и тарифной политике на 2026 год.

    Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД).

    В заседании принимают участие железнодорожные управления Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Армении, Латвии, Эстонии и Афганистана, а также руководители Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Исполнительного комитета СНГ и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.

    Участники рассматривают деятельность железнодорожной сети СНГ за первые девять месяцев 2025 года, вопросы формирования грузовых и контейнерных поездов для международных перевозок, развитие международных транспортных коридоров, а также тарифную политику по международным грузоперевозкам на 2026 год.

    Работа заседания продлится до 26 ноября.

    гражданское население СНГ заседание
    Фото
    Bakıda MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası işə başlayıb

