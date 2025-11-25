В Баку стартовало 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ

В Баку открылось 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, посвященное развитию международных перевозок и тарифной политике на 2026 год.

Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД).

В заседании принимают участие железнодорожные управления Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Армении, Латвии, Эстонии и Афганистана, а также руководители Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Исполнительного комитета СНГ и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.

Участники рассматривают деятельность железнодорожной сети СНГ за первые девять месяцев 2025 года, вопросы формирования грузовых и контейнерных поездов для международных перевозок, развитие международных транспортных коридоров, а также тарифную политику по международным грузоперевозкам на 2026 год.

Работа заседания продлится до 26 ноября.