​В Баку состоялось первое заседание совместного таможенного комитета Азербайджан-Турция

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось первое заседание Совместного таможенного комитета Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) и министерства торговли и таможни Турции. Сопредседателями заседания стали председатель ГТК Айдын Алиев и министр торговли и таможни и Турции Дженап Ашчы.

Как сообщает Report, на заседании обсуждались нынешнее состояние торговых связей, перспективы развития, существующие проблемы и пути их урегулирования, таможенное оформление, упрощение операций и другие актуальные вопросы.

"Хотя наши страны разделяет небольшая граница, я считаю, что между нашими странами нет границ", - заявил А.Алиев.

Председатель ГТК выразил уверенность в дальнейшем развитии экономических связей между странами: "При создании таможенной службы в Азербайджане мы использовали опыт Турции. Сегодня успешно развивается сотрудничество в таможенной сфере между обеими странами".

Дж.Ашчы, в свою очередь, подчеркнул, что еженедельно интересуется ходом реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который послужит еще большему расширению торговых связей между двумя странами: "Решение таможенных вопросов уже находится на стадии завершения".

Дж.Ашчы отметил, что между ним и министром транспорта состоялась беседа касательно ускорения строительства этой линии.

Турецкий министр выразил уверенность, что уже в следующем году железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс будет введена в эксплуатацию.

В конце был подписан протокол по итогам заседания Комитета.