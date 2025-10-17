Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 16:08
    В Баку состоится 2-е заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

    23-24 октября 2025 года в Баку состоится второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, целью встречи является развитие сотрудничества между странами ОТГ в сфере промышленности, научных исследований, инноваций, технологий, инвестиций, развития предпринимательства и т. д.

    В рамках встречи 23 октября состоится заседание рабочей группы с участием делегаций профильных ведомств стран ОТГ, будут обсуждены инициативы, предусмотренные Планом действий, и дальнейшие шаги по их реализации.

    24 октября будут рассмотрены направления стратегического партнерства в сфере промышленности и технологий, механизмы сотрудничества в области науки, инноваций, инвестиций, малого и среднего предпринимательства.

    Организация тюркских государств заседание министров технологии инновации
    Bakıda TDT-nin Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci iclası keçiriləcək

