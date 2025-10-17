В Баку состоится 2-е заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

23-24 октября 2025 года в Баку состоится второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, целью встречи является развитие сотрудничества между странами ОТГ в сфере промышленности, научных исследований, инноваций, технологий, инвестиций, развития предпринимательства и т. д.

В рамках встречи 23 октября состоится заседание рабочей группы с участием делегаций профильных ведомств стран ОТГ, будут обсуждены инициативы, предусмотренные Планом действий, и дальнейшие шаги по их реализации.

24 октября будут рассмотрены направления стратегического партнерства в сфере промышленности и технологий, механизмы сотрудничества в области науки, инноваций, инвестиций, малого и среднего предпринимательства.