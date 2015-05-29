В Баку с сегодняшнего дня вступают в силу правила пользования специальными полосами движения

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня вступают в силу правила пользования специальными полосами движения, проложенными с целью организации удобного, беспрепятственного и безопасного движения транспорта во время проведения первых Европейских игр.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер по транспорту и коммуникации Операционного комитета первых Европейских игр Афаг Сулейманлы на организованной в связи с предстоящими международными соревнованиями пресс-конференции: "Мы просим водителей не пользоваться этими полосами".

По ее словам, нарушившие это правило, будут оштрафованы. Отметим, что для водителей предусматриваются штрафы в размере 40 манатов и начисление 4 баллов.

Для личных автомобилей зрителей соревнований в столице выделены специальные стоянки. Это подземные стоянки в Центральном парке (Зимний парк) и парке Гянджлик.

А.Сулейманлы отметила, что стоимость стоянки в течение суток составит 1 манат: "Зрители могут добраться до стадионов, воспользовавшись экспресс-автобусами, которые будут припаркованы возле подземных стоянок".