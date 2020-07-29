В Баку начался новый этап применения "желтых разметок" на дорогах

Целью нанесения желтой сетчатой дорожной разметки является предотвращение затора транспорта на перекрестках

В Баку начался новый этап работ по применению "желтой сетчатой дорожной разметки" (вафельная разметка) на пересечениях дорог.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В связи с этим будут проведены соответствующие разметочные работы на перекрестках, которые в основном охватывают центральную часть города. Кроме того, ведутся работы по обновлению желтой сетчатой дорожной разметки на 15 перекрестках. В целом на 74 перекрестках предусмотрено применение желтой сетчатой дорожной разметки. Целью нанесения желтой сетчатой дорожной разметки является предотвращение затора транспорта на перекрестках, обеспечение беспрепятственного движения и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Просим наших водителей соблюдать правила проезда по перекрестку, согласно пункту 2 статьи 75 закона "О дорожном движении". Мы выражаем признательность водителям, соблюдающим требования "желтой сетчатой дорожной разметки" и не препятствующим общему движению", - сообщили в агентстве.