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В Баку начался новый этап применения "желтых разметок" на дорогах

В Баку начался новый этап применения "желтых разметок" на дорогах Целью нанесения желтой сетчатой дорожной разметки является предотвращение затора транспорта на перекрестках
Инфраструктура
29 июля 2020 г. 13:36
В Баку начался новый этап применения желтых разметок на дорогах

В Баку начался новый этап работ по применению "желтой сетчатой дорожной разметки" (вафельная разметка) на пересечениях дорог.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В связи с этим будут проведены соответствующие разметочные работы на перекрестках, которые в основном охватывают центральную часть города. Кроме того, ведутся работы по обновлению желтой сетчатой дорожной разметки на 15 перекрестках. В целом на 74 перекрестках предусмотрено применение желтой сетчатой дорожной разметки. Целью нанесения желтой сетчатой дорожной разметки является предотвращение затора транспорта на перекрестках, обеспечение беспрепятственного движения и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Просим наших водителей соблюдать правила проезда по перекрестку, согласно пункту 2 статьи 75 закона "О дорожном движении". Мы выражаем признательность водителям, соблюдающим требования "желтой сетчатой дорожной разметки" и не препятствующим общему движению", - сообщили в агентстве.

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